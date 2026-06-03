Идет подготовка к церемонии прощания с Хаменеи

БАКУ /Trend/ - Ведется подготовка к церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Сейедом Али Хаменеи.

Как сообщает Trend, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Координационного совета исламской пропаганды Ирана Мохаммад Реза Миртаджаддини.

По его словам, документ, связанный с организацией церемонии прощания, подготовлен и направлен в аппарат Верховного лидера для принятия решения.

Миртаджаддини отметил, что дата проведения церемонии пока не определена.

Он добавил, что ожидается участие в церемонии в Тегеране 15–20 миллионов человек, поскольку также прибудут граждане из других провинций, и участники из разных стран.