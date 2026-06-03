Баку "захлестнула" ретро-волна в мир воспоминаний (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках I Международного музыкального фестиваля "Мир детей", организованного Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной детской филармонией, была представлена концертная программа "Ретро-волна", сообщает Trend Life.

В исполнении Детского хора "Сяда" и вокального класса Азербайджанской государственной детской филармонии прозвучали песни из любимых фильмов азербайджанского кинематографа, а также лучшие образцы азербайджанской эстрадной и ретро-музыки. Концерт, объединивший музыкальные жемчужины разных эпох, подарил зрителям атмосферу ностальгии и увлекательное путешествие в мир воспоминаний.

Юные исполнители с большим вдохновением представили произведения известных композиторов и авторов песен, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства. Особое впечатление на публику произвели двухголосные хоровые номера, которые придали концерту особую выразительность. Гармоничное звучание голосов, тонкая передача музыкальных оттенков и высокий уровень исполнительской культуры коллектива были тепло встречены зрителями. Участники покорили зрителей сценической культурой, музыкальностью, искренностью, уровнем развития и бережным отношением к искусству.

Отметим, что художественным руководителем Детского хора "Сяда" является Айсель Мехтизаде, преподавателем вокального класса - Лейла Асланова, концертмейстером — Шахин Яхьязаде.

Концерт наглядно продемонстрировал, что подобные проекты играют важную роль в раскрытии творческого потенциала молодых талантов, расширении их сценического опыта и укреплении интереса к музыке.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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