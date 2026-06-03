В Баку пройдет заседание Совета центробанков ОТГ

БАКУ/Trend/ - 4–5 июня в Баку состоится очередное заседание Совета центральных (национальных) банков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в связи с этим страну посетят руководители центральных банков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, а также центральных банков Венгрии и Северного Кипра в качестве наблюдателей. В заседании также планируется участие генерального секретаря Организации тюркских государств.

Встреча станет эффективной платформой для обсуждения вопросов обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности центральных банков представленных стран в условиях глобальных вызовов, совершенствования трансмиссионного механизма монетарной политики, а также вызовов и новых возможностей, связанных с развитием финансовых технологий в эпоху цифровой трансформации.

В рамках встречи будут проведены презентации и обсуждения по темам: «Меры монетарной и финансовой политики центральных банков по противодействию глобальным и региональным рискам в среднесрочной перспективе» и «Развитие цифровых финансовых экосистем, включая финансовые технологии».

Напомним, что первое заседание Совета, учреждённого в 2024 году, состоялось в прошлом году в Астане. Основной целью Совета, выполняющего консультативные функции, является укрепление сотрудничества в области монетарной политики, финансовой стабильности, платёжных систем, финансовых технологий и других взаимовыгодных направлений, а также содействие совместным консультациям и исследовательской деятельности.