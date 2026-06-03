Клод Моне, женщина с зонтиком и бакинские пейзажи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - У студентов Азербайджанской государственной академии художеств, обучающихся по специальностям "Живопись", "Графика" и "Скульптура", началась летняя пленэрная практика. Работа под открытым небом должна помочь будущим мастерам в их творческих поисках, ведь воздух, солнце и сиюминутная игра света позволяют ярче передать в их работах всю живость и неповторимость натуры, сообщает Trend Life.

В переводе с французского пленэр означает "на открытом воздухе". Особую популярность это направление обрело благодаря барбизонцам и импрессионистам. Работая под открытым небом, художники смогли привнести в живопись невероятную свежесть, чутко улавливая изменчивость мгновения, динамику и ту живую атмосферу, которую невозможно воссоздать в искусственной студийной обстановке. Смотря на написанное когда-то так же, на пленэре, восхитительное, воздушное полотно Клода Моне "Женщина с зонтиком" кажется, будто ты сам вдыхаешь этот чистый воздух, чувствуешь порывы ветра и погружаешься в пространство, запечатлевшее лишь один ускользающий миг.

Пленэрная практика традиционно является важным этапом обучения. Работа на натуре позволяет глубже понять красоту природы и передать её уникальность в живописи. Такие занятия развивают у студентов наблюдательность, чувство формы, колорита и композиционное мышление. Кроме того, пленэр предоставляет свободу для творческих экспериментов, способствуя поиску новых живописных приемов. Работая на открытом воздухе, молодые художники и скульпторы учатся улавливать мимолетность картины взаимодействия света и цвета в реальном времени.

Работа на натуре занимает одно из ключевых мест в подготовке мастеров, она превращает вчерашних студентов в художников со своим, ни на кого не похожим взглядом на мир. Пленэр становится для них не просто практикой, а моментом обретения собственного творческого стиля.

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