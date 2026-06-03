В Азербайджане ускоряется цифровизация транспортных услуг в сфере грузоперевозок - Субхан Абилов

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане транспортная система продолжает активную цифровизацию, и уже практически все услуги в сфере грузоперевозок переведены в электронный формат.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Департамента грузовых перевозок Азербайджанского агентства наземного транспорта Субхан Абилов на II Каспийском международном форуме на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящем в Баку.

Он сказал, что цифровые решения стали ключевым направлением реформ в транспортной сфере страны. Особое значение имеет перевод разрешительных документов в электронный формат.

По его словам, это значительно упростило процесс международных перевозок, поскольку иностранные перевозчики могут подавать заявки, осуществлять платежи и получать разрешения удаленно, не въезжая в страну.

Абилов добавил, что Азербайджан уже реализовал систему цифрового обмена разрешениями с рядом стран и ведутся переговоры о ее расширении.

По его словам, цифровизация формирует новую модель международных перевозок, основанную на прозрачности и упрощении процедур.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.