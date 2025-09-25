Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджана и Доминикана подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов (ФОТО)

Политика Материалы 25 сентября 2025 03:39 (UTC +04:00)
Азербайджана и Доминикана подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

На встрече обсуждались вопросы укрепления политического диалога, увеличения торговых и туристических потоков, а также изучения новых направлений сотрудничества.

Подчеркнута важность расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

В ходе встречи министры подписали Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

