Кыргызстан и Португалия обсудили вопросы углубления сотрудничества

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24 сентября в рамках мероприятий Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, провел переговоры с президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Созой, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждены вопросы углубления сотрудничества, а также ключевые аспекты международной повестки.

"Президент Садыр Жапаров выразил заинтересованность в развитии улучшения многопланового сотрудничества.

В свою очередь, президент Португалии Марселу Ребелу де Соза выразил готовность к диалогу. Он отметил, что Португалия готова поддерживать инициативы, направленные на укрепление международной безопасности, и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества в рамках многосторонних международных организаций.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении политического, экономического и культурного взаимодействия между двумя странами", - говорится в сообщении.