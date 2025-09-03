Американская компания Air Products о новых проектах в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания Air Products поддерживает амбициозные цели развития Узбекистана и реализует ряд проектов - от современных решений по улавливанию CO₂ и снижению выбросов метана до масштабных национальных энергетических инициатив.

Об этом Trend сообщил источник в компании.

Air Products активно исследует новые возможности на быстрорастущем рынке Узбекистана. В ходе недавней встречи обсуждались практические перспективы внедрения технологий по улавливанию и использованию CO₂, а также другие направления сотрудничества.

"Производство устойчивого пищевого CO₂ высокой чистоты (99,99%) - значимый прорыв для региона, решающий задачи промышленной модернизации и устойчивого развития.

В отличие от традиционных методов получения CO₂ через сжигание природного газа (метана), наш CO₂ получают посредством прямого улавливания на аммиачном производстве предприятия NavoiAzot. Это позволяет использовать существующий промышленный побочный продукт, который в противном случае попадал бы в атмосферу, исключая необходимость сжигания метана и существенно снижая углеродный след наших клиентов", - добавил он.

Такой подход демонстрирует эффективную экономику замкнутого цикла, превращая промышленные выбросы в ценный ресурс для пищевой и других отраслей. Кроме того, решения Air Products помогают клиентам достигать экологических целей, снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Важное внимание уделяется и передовым технологиям заморозки и упаковки продуктов питания. Компания предлагает инновационные криогенные методы быстрой заморозки с использованием жидкого CO₂ и жидкого азота, сохраняющие естественную структуру клеток мяса, птицы, морепродуктов, выпечки, фруктов, овощей и готовых блюд.

"Быстрая заморозка минимизирует образование ледяных кристаллов и потери влаги, что обеспечивает превосходное качество текстуры, вкуса и питательной ценности по сравнению с традиционными методами", — пояснил представитель Air Products.

Использование технологий модифицированной атмосферы (MAP) значительно увеличивает срок хранения продукции, удлиняя цепочки поставок и снижая пищевые отходы - важную задачу устойчивого развития. Кроме того, MAP подавляет рост микробов, улучшая безопасность и гигиену продуктов.

"Наши криогенные и упаковочные решения помогают производителям модернизировать производство, повысить производительность и удовлетворять растущий спрос на высококачественные и безопасные замороженные продукты как на внутреннем, так и на внешних рынках", - подчеркнул представитель компании.