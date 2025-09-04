Названы средства, потраченные на восстановление шахт в Иране

БАКУ /Trend/ - За прошедший год на реконструкцию шахт в Иране было потрачено 2,36 млрд долларов, сообщает Trend со ссылкой на министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана.

В указанный период, наряду с государственным сектором, в процессе восстановления деятельности шахт также участвовал и частный сектор.

За прошедший год в стране возобновили работу 625 шахт и трудоустроили 5,67 тыс. человек.

Отметим, что Иран занимает 5-е место в мире по запасам природных ресурсов. Запасы этой страны оцениваются примерно в 27,5 триллиона долларов. Из них не менее 1,4 триллиона долларов приходится на добычу полезных ископаемых. Если из этих полезных ископаемых производить продукцию, их стоимость может увеличиться до 10 триллионов долларов.