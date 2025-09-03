Обсуждены перспективы сотрудничества Бакинского метрополитена и АБР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Азиатского банка развития (АБР) Рейчел Томпсон посетила Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Бакинского метрополитена.

"В рамках визита Р. Томпсон встретилась с председателем правления ЗАО "Бакинский метрополитен", входящего в холдинг AZCON, Вюсалом Аслановым и обсудила перспективы сотрудничества между двумя организациями. Делегация также посетила станции метро "28 Мая" и "Низами" и ознакомилась с деятельностью структуры", - говорится в сообщении.

