В рамках мирового финала ICPC награждены победители конкурса программирования "R.M. 90" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 49-го мирового финала Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) состоялась церемония закрытия конкурса по программированию "R.M. 90", посвящённого 90-летию первого азербайджанского программиста, выдающегося педагога, учёного, кавалера ордена "Шохрат" Рамина Махмудзаде.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития, с приветственным словом на церемонии выступил ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, который подчеркнул значимость соревнования и поздравил победителей.

Мероприятие продолжилось выступлением председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарида Османова. В своём обращении он отметил незаменимую роль Рамина Махмудзаде в том, что соревнования ICPC пришли в Азербайджан, подчеркнув, что вручение наград победителям именно на мировом финале ICPC является вдохновляющим и стимулирующим шагом для их будущих успехов.

Затем состоялась панельная дискуссия на тему "От ICPC к цифровому обществу" с участием заместителя председателя правления İRİA Шахина Алиева и директора департамента Центрального банка Азербайджана Афгана Аббасова. В ходе сессии обсуждались вопросы технологий и цифрового развития, а также вспоминались яркие моменты уроков профессора Рамина Махмудзаде.

После панельной дискуссии прошла церемония награждения победителей. Первое место заняли студенты Бакинского государственного университета, Университета ADA и Бакинской высшей школы нефти, второе место – студенты Университета ADA, Бакинской высшей школы нефти и Национальной авиационной академии. Третье место – студенты Бакинского государственного университета, Стамбульского университета Мармара и Франко-азербайджанского университета.

Отметим, что конкурс по программированию "R.M. 90" был организован 8 августа в Бакинском государственном университете Агентством инноваций и цифрового развития, Бакинским государственным университетом, азербайджанским сообществом ICPC и компанией Caspian Event Organisers. В соревновании приняли участие около 50 студентов вузов, интересующихся программированием.

