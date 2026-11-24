БАКУ /Trend/ - В паспорте, выданном членом Евросоюза — Грецией, название азербайджанского города Ханкенди указано как «Степанакерт». Об этом на своей странице в соцсети написал армянский журналист Наири Охикян.

По его словам, в паспорте лица армянского происхождения, 1978 года рождения, получившего гражданство Греции, в графе "место рождения" указан "Степанакерт".

Министерство иностранных дел Азербайджана в ответ на запрос Trend по этому вопросу сообщило, что по данному факту будут проведены уточнения.

Отметим, что Армения с 1 ноября приступила к выдаче новых биометрических паспортов. В новых документах лиц, родившихся в Карабахском регионе Азербайджана и получивших гражданство Армении, в графе "место рождения" указывается Азербайджан.