БАКУ/Trend/ - Сегодня в утренние часы в восточной части Ормузского пролива в результате подрыва на морских минах произошел пожар на двух нефтяных танкерах.

Об этом сообщила армия Ирана.

«Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут реализованы цели и требования Ирана. Владельцы нефтяных танкеров должны координировать свои действия с вооруженными силами Ирана для безопасного прохода через этот стратегический пролив», — отмечается в сообщении.

Отметим, что очередная напряженность в отношениях между США и Ираном началась 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.