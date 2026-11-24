БАКУ/Trend/ - Ратифицировано соглашение, измененное и изложенное в новой редакции, между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компаниями «TotalEnergies EP Absheron B.V.», «SOCAR Absheron» и «ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited».

Как сообщает корреспондент Trend, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что подрядными сторонами соглашения о разведке, разработке и долевом разделе добычи на морском блоке «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспийского моря, подписанного 27 февраля 2009 года, являются компании «SOCAR Absheron», «TotalEnergies EP Absheron B.V.» (TEPAB) и «ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited» (XRG).

На указанном месторождении одна скважина в рамках схемы первоначальной добычи была введена в эксплуатацию 3 июля 2023 года. Окончательное инвестиционное решение по проекту полномасштабной разработки, предусматривающему разработку четырех новых скважин на газовом месторождении, было принято 25 сентября 2026 года. 26 сентября между SOCAR и подрядными сторонами было подписано соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи на месторождении «Абшерон», измененное и изложенное в новой редакции.

Согласно новой редакции, основным изменением является продление периода разработки и добычи, начавшегося 1 марта 2017 года, с 30 до 40 лет. Это продление связано с разработкой четвертой скважины в рамках полномасштабной разработки и реализацией создаваемой ею стоимости. Так, ожидается, что четвертая скважина обеспечит дополнительную добычу газа до 2057 года и повысит общий коэффициент извлечения газа на блоке «Абшерон». В связи с включением четвертой скважины в Окончательное инвестиционное решение по полномасштабной разработке месторождения «Абшерон» было согласовано продление периода разработки и добычи по соглашению на 10 лет с целью обеспечения возврата инвестиций, вложенных в разработку скважины.

Измененным соглашением, изложенным в новой редакции, также предусматривается, что расходы на строительство и эксплуатацию объектов, которые будут построены и профинансированы подрядчиками в целях подключения к соответствующим объектам инфраструктуры для транспортировки объемов газа и конденсата в рамках проекта полномасштабной разработки «Абшерон», будут считаться затратами на нефтегазовые операции по соглашению и относиться к возмещаемым затратам.

В то же время шесть приложений, добавленных к предыдущему соглашению, сохраняются на прежних условиях, включаются в новую редакцию и объединяются в единый документ. Кроме того, в соглашение вносятся некоторые редакционные изменения.

Законопроект «О принятии и утверждении, а также предоставлении разрешения на реализацию измененного и изложенного в новой редакции Соглашения о разведке, разработке и долевом разделе добычи на морском блоке "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компаниями "TotalEnergies EP Absheron B.V.", "SOCAR Absheron" и "ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited"» после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.