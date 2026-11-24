БАКУ /Trend/ - Будет уточнено юридическое содержание обязательных требований к качеству телекоммуникационных услуг в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Trend с пленарного заседания Милли Меджлиса, данный вопрос предусмотрен законопроектом о внесении изменений в закон «О телекоммуникациях», которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Статья 33.1.5 закона «О телекоммуникациях» устанавливает, что операторы обязаны предоставлять телекоммуникационные услуги с соблюдением установленных стандартов, норм и правил качества.

В законопроекте отмечается, что используемые в указанном положении выражения «стандарты, нормы и правила» и «стандарты телекоммуникационных услуг» не позволяют однозначно определить круг конкретных и обязательных требований, которые необходимо соблюдать при предоставлении телекоммуникационных услуг. В отличие от них, понятие «показатели качества» включает измеримые и проверяемые критерии, определяющие уровень качества услуги, и более точно отражает предмет регулирования.

«Показатели качества услуг в сфере связи и высоких технологий, в том числе интернет-услуг», утверждённые решением коллегии министерства цифрового развития и транспорта, определяют конкретные показатели качества, которые должны обеспечиваться при предоставлении телекоммуникационных услуг. Эти показатели содержат основные критерии измерения и оценки качества услуг и являются обязательными требованиями к деятельности операторов и провайдеров.

Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на уточнение юридического содержания обязательных требований к качеству телекоммуникационных услуг и обеспечение принципа правовой определённости.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.