Узбекистан и Латвия обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - Заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Алишер Шукуров провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Латвии в Узбекистане Гиртсом Яунземсом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.

Сообщается, что Шукуров подробно рассказал латвийскому дипломату о проводимых в Узбекистане реформах в области управления земельно-водными ресурсами и поддержки фермеров, отметив значимость обмена технологиями и опытом с европейскими странами.

Посол Латвии представил достижения своей страны в сфере экологически чистого производства, органического земледелия и продовольственной безопасности, выразив готовность оказывать экспертную помощь и делиться практическими наработками с узбекской стороной.

Особое внимание было уделено вопросам совместных научных исследований, внедрению современных технологий орошения, а также развитию животноводства и садоводства. Стороны обсудили перспективы участия латвийских компаний в инвестиционных проектах по переработке фруктов и овощей и продвижению их на экспортные рынки.

Кроме того, обсуждались меры по развитию кооперативов и малых фермерских хозяйств. Латвийский опыт эффективного использования ресурсов и совместной логистики продукции был признан особенно полезным для Узбекистана.

В завершение встречи стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере аграрного образования и профессиональной подготовки кадров, включая обмен опытом между профильными учебными заведениями и повышение квалификации работников сельского хозяйства.