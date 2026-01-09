Моцарт LIVE перенес Баку в XVIII век – эмоции и изящество гениальной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в тот вечер словно остановилось время - здесь звучала музыка Моцарта. Концерт, посвящённый 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта, превратился в тонкий диалог эпох, где гениальная музыка XVIII века зазвучала с новой эмоциональной силой, сообщает Trend Life.

Под вдохновляющим управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева и в сопровождении Государственного камерного оркестра Азербайджана имени Гара Гараева сцена наполнилась изяществом, драматизмом и светлой моцартовской игрой чувств. Каждый номер программы раскрывался как отдельная музыкальная миниатюра - живая, искренняя, наполненная внутренним светом.

Солисты вечера стали проводниками в мир музыки Моцарта: Рафига Гулузаде (фортепиано), Шариф Багиров (кларнет), Нина Макарова (меццо-сопрано), Нигяр Джафарова (сопрано), Махир Тагизаде (баритон), Рената Абубекирова (скрипка) и Рена Рагимова (альт). Особую выразительность вечеру придал литературный чтец Гусейнага Асланов, воплотивший образ самого Моцарта - остроумного, ироничного, гениального, словно сошедшего со страниц своей эпохи прямо на сцену.

В концертной программе прозвучали жемчужины моцартовского наследия:

Дивертисмент ре мажор (I часть), Концерт №23 для фортепиано с оркестром (II часть),

Соната №11 - знаменитое Rondo alla Turca в необычном исполнении с оркестром,

Концерт для кларнета с оркестром ля мажор (II–III части), Адажио и фуга, Симфония-концерт для скрипки и альта (II–III части), а также арии из опер "Свадьба Фигаро" и "Дон Жуан", наполнившие зал театральным блеском и эмоциональной глубиной.

Этот вечер стал музыкальным праздником, где лёгкость, драматизм и гениальная простота Моцарта вновь доказали: настоящая музыка не знает времени - она живёт, дышит и продолжает вдохновлять.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

