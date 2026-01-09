Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9811 маната, 1 турецкая лира - 0,0394 маната, а 100 российских рублей - 2,1216 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9811
|AUD
|1,1384
|BYN
|0,5778
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1167
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,2435
|DKK
|0,2651
|GEL
|0,6313
|HKD
|0,2181
|INR
|0,0189
|GBP
|2,284
|SEK
|0,1841
|CHF
|2,1259
|ILS
|0,5355
|CAD
|1,2257
|KWD
|5,5299
|KZT
|0,3335
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5141
|MDL
|0,1018
|NOK
|0,1685
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6053
|PLN
|0,4703
|RON
|0,3894
|RUB
|2,1216
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3223
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3233
|TRY
|0,0394
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0395
|JPY
|1,0812
|NZD
|0,9767