Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 января

Экономика Материалы 9 января 2026 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 января

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9811 маната, 1 турецкая лира - 0,0394 маната, а 100 российских рублей - 2,1216 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9811
AUD 1,1384
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1167
CZK 0,0816
CNY 0,2435
DKK 0,2651
GEL 0,6313
HKD 0,2181
INR 0,0189
GBP 2,284
SEK 0,1841
CHF 2,1259
ILS 0,5355
CAD 1,2257
KWD 5,5299
KZT 0,3335
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5141
MDL 0,1018
NOK 0,1685
UZS 0,0141
PKR 0,6053
PLN 0,4703
RON 0,3894
RUB 2,1216
RSD 0,0169
SGD 1,3223
SAR 0,4533
xdr 2,3233
TRY 0,0394
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,0812
NZD 0,9767
