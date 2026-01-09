Министерство культуры Азербайджана назвало количество преподавателей – лауреатов премии "Узеира Гаджибейли"

БАКУ /Trend Life/ - Успешно завершился конкурс на присуждение премии "Узеира Гаджибейли", учреждённой по случаю 140-летия со дня рождения выдающегося композитора, основоположника профессиональной музыкальной культуры Азербайджана Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Согласно регламенту, совместно утверждённому Министерством культуры Азербайджана Республики и Профсоюзом работников культуры, конкурс был организован в два этапа. В соответствии с установленными требованиями профессиональная деятельность, знания и навыки кандидатов оценивались Экспертной комиссией, по итогам чего были определены участники с наиболее высокими показателями.

В конкурсе приняли участие в общей сложности 66 преподавателей, работающих в музыкальных и художественных школах и центрах Баку, а также различных регионов республики.

По результатам первого этапа конкурса отобранные участники были допущены ко второму этапу. На следующем этапе члены комиссии, в соответствии с регламентом, ознакомились с видеозаписями открытых уроков конкурсантов и оценили их по профессиональным критериям.

По итогам заседания Комиссии, состоявшегося 19 декабря 2025 года, 19 преподавателей (https://shorturl.at/eFmyn) были объявлены победителями конкурса и удостоены премии "Узеира Гаджибейли". Лауреаты будут награждены денежными призами и дипломами.

Отметим, что данный конкурс, проведённый в рамках празднования 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли, имеет особое значение для поощрения профессионализма преподавателей в сфере музыкального и художественного образования, раскрытия их творческого потенциала и передачи национального музыкального наследия будущим поколениям.

