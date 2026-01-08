Завтра состоится переселение в четыре села Агдеринского района

БАКУ /Trend/ - 9 января состоится первое переселение в села Агдеринского района - Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы и Чапар.

Как сообщает Trend, на первом этапе завтра в 11:30 в эти села отправятся вынужденные переселенцы, проживающие в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях в различных районах республики.

Отметим, что села, оккупированные в 1993 году, были освобождены в сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией.

