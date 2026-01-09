Рамиль Гасымов, впервые исполнив партию Каварадосси, рассказал о воплощении своей 27-летней мечты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли оперу выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска", сообщает Trend Life.

Партию Каварадосси впервые исполнил заслуженный артист Рамиль Гасымов, что стало воплощением его 27-летней мечты.

"Я хорошо помню, как в 1998 году смотрел на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета оперу Джакомо Пуччини "Тоска". В партии Тоски выступала живая легенда нашего времени - Хураман Гасымова, в роли Каварадосси - народный артист Грузии Теймураз Гугушвили, а за дирижёрским пультом был живая легенда нашей музыкальной культуры - Рауф Абдуллаев.

Музыка того вечера поразила меня до глубины души. Особенно сцена смерти Каварадосси, его арии и в целом драматическая линия произведения, выстроенная в музыке, оставили неизгладимый след в моей памяти. Именно тогда, в тот самый вечер, внутри меня родилось чувство - мечта: однажды самому исполнить эту партию. И эта мечта стала реальностью. Я исполнил партию Каварадосси! С первых минут спектакля я ощущал искреннюю поддержку и внимание моего дорогого друга, директора театра, в котором я работаю, всемирно известного тенора Юсифа Эйвазова. Высочайший профессионализм дирижёра Эйюба Гулиева, единый ансамблевый дух солистов и, самое главное, любовь зрителей, дышавших в унисон со сценой, сделали этот вечер для меня по-настоящему бесценным. Выражаю каждому из них свою глубокую благодарность. Это был не просто спектакль - это было сценическое воплощение мечты, к которой шел долгие годы", - поделился впечатлениями Рамиль Гасымов.

В спектакле партию Тоски исполнила заслуженная артистка Илаха Эфендиева, партию Скарпиа - заслуженный артист Антон Ферштандт. Также в спектакле приняли участие заслуженный артист Турал Агасиев, солисты Махир Тагизаде, Рза Хосровзаде, Игорь Ядров, Руслан Персан и Фатима Мамедова. За дирижёрским пультом - главный дирижёр театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!