Украина увеличила закупки ненефтяной продукции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2025 года из Азербайджана в Украину было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 190,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 85,9 миллиона долларов США или в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За 11 месяцев 2025 года объем экспорта ненефтяных продуктов в Украину составил 5,73 процента от общего экспорта Азербайджана.

Таким образом, за отчетный период Украина заняла пятое место среди стран, закупивших больше всего ненефтяной продукции из Азербайджана.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США или на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США — на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов долларов США или на 3,8%, а импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов США или на 12,9%.

В результате в сфере внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что на 3,353 миллиарда долларов или в 2,5 раза меньше годового показателя.