В четыре села Агдеринского района отправлена первая группа переселенцев (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - В рамках I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся широкомасштабные восстановительно-строительные работы, вынужденные переселенцы поэтапно возвращаются в родные края. Села Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Чылдыран Агдеринского района, где проведены ремонтно-восстановительные работы, также готовы принять своих коренных жителей.

По сообщению карабахского бюро Trend, 9 января из Тертерского района в села Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы и Чапар Агдеринского района была отправлена первая группа переселенцев.

Переселяемые – это семьи, временно размещенные в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На первом этапе в четыре населенных пункта Агдеринского района переселяются 89 семей (337 человек), в том числе в село Ашагы Оратаг – 31 семья (119 человек), Чапар – 26 семей (96 человек), Хейвалы – 19 семей (74 человека), Чылдыран – 13 семей (48 человек).

Жители Агдере спустя долгие годы встретили возвращение в родной край с чувством большой радости и удовлетворения. Они выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, прочитали молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

