Распространено обращение омбудсмена Азербайджана по вопросу безопасности детей в цифровой среде

БАКУ /Trend/ - Распространено обращение уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана по вопросу безопасности детей в цифровой среде.

Как сообщает Trend, текст обращения опубликован на официальном сайте Аппарата омбудсмена.

В обращении говорится, что, согласно исследованию, проведенному Аппаратом омбудсмена, риски, создаваемые онлайн-играми и интерактивными платформами, особенно платформой «Roblox», которые в последние годы получили широкое распространение среди детей, вызывают серьезную озабоченность. Угрозы, с которыми сталкиваются дети в цифровой среде сегодня, – это серьезная проблема, которую следует оценивать с точки зрения прав человека.

Подчеркивается, что наблюдения, материалы, опубликованные в СМИ, и мнения экспертов показывают, что на вышеупомянутой платформе дети, помимо технических рисков, также напрямую подвергаются и психологическим манипуляциям. В частности, среди широко распространённых опасных тенденций — буллинг (давление, оскорбления и социальная изоляция), поэтапное завоевание доверия ребёнка с целью последующей манипуляции, эмоциональная эксплуатация, а также поведение, направленное на формирование страха и зависимости. Это может привести к низкой самооценке, стрессу, тревожности, страху, поведенческим расстройствам и долгосрочной психологической травме у детей, что является грубым нарушением прав ребенка. Следует отметить, что эта проблема оценивается как серьезная не только на национальном, но и на международном уровне. Именно из-за указанных угроз, а также опасений по поводу безопасности детей ряд государств, включая Китай, Россию, Турцию, Иорданию, Катар, Оман, Ирак и другие страны, запретил или же ограничил доступ к платформе Roblox, содержащей контент и формы взаимодействия, неприемлемые для детей, и распространяющей неприемлемые и экстремистские материалы среди несовершеннолетних. Формальный характер возрастных ограничений на цифровых платформах, предназначенных для использования детьми, отсутствие эффективных механизмов модерации, пробелы в защите персональных данных и риски финансовых манипуляций создают основу для нарушения прав детей.

В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, семья как ячейка общества находится под особой защитой государства, а реализация прав ребёнка осуществляется под государственным контролем. Согласно закону Азербайджанской Республики «О правах ребенка», государство берет на себя обязательство принимать экономические, социально-правовые и иные меры по обеспечению здоровой и безопасной среды для всестороннего развития детей.

Согласно закону Азербайджанской Республики «О защите детей от вредоносной информации», в качестве основных принципов защиты детей от вредоносной информации установлены приоритетное внимание интересам детей, обеспечению их прав и свобод, предотвращению распространения вредоносной информационной продукции, в том числе нарушению прав детей с использованием информационных технологий.

"Учитывая вышеизложенное призываю соответствующие государственные органы принять необходимые меры в области усиления механизмов контроля над онлайн-платформами, проведения правовой оценки рисков и осуществления профилактических мероприятий в целях обеспечения цифровой безопасности детей. В то же время призываю родителей (лиц, заменяющих их) проявлять бдительность в вопросе использования детьми цифровых платформ, внедрять механизмы родительского контроля, строить с детьми открытое и доверительное общение, а также информировать их о возможных опасностях, с которыми они могут столкнуться в виртуальной среде.

При этом крайне важно, чтобы средства массовой информации, журналисты также демонстрировали ответственную позицию по этому вопросу, подходили к проблеме с точки зрения приоритета интересов детей и защиты их прав, а также способствовали достоверному информированию общественности. Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики еще раз подчеркиваю важность безопасности детей в цифровой среде и призываю соответствующие учреждения и организации гражданского общества совместно добиваться более надежной защиты прав детей путем принятия необходимых мер в этом направлении», — говорится в обращении.

