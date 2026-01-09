БАКУ/Trend/ - Утвержден официальный маскот Азербайджанской велогонки Баку-Ханкенди.

Об этом Trend сообщила Федерации велоспорта Азербайджана (AzVIF).

Отмечается, что Федерация выбрала в качестве маскота гонки карабахского коня, символизирующего национальные и духовные ценности, силу и выносливость.

AzVIF объявила конкурс на создание маскота велогонки Баку-Ханкенди в Азербайджане.

Цель конкурса – создать запоминающийся маскот, представляющий образ карабахского коня в современном дизайне, отражающем динамизм велоспорта и культурное наследие Азербайджана.

Следует отметить, что Азербайджанская велогонка "Баку-Ханкенди" пройдет с 10 по 14 мая.

