В Park Cinema впервые прошла 2X гала-премьера сериала "Səkkiz" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Park Cinema в Flame Towers состоялась вторая гала-премьера многосерийного психологического триллера "Səkkiz", ставшего новым явлением в азербайджанском кинематографе.

В центре сериала - тайна, человеческая психология и последствия скрытых поступков. Сюжет строится вокруг восьми незнакомых друг другу людей, которые при загадочных обстоятельствах оказываются связанными между собой. Каждый из них хранит свои тайны, страхи и внутренние конфликты. На первый взгляд их жизни никак не пересекаются, однако постепенно выясняется, что все события подчинены единому, тщательно продуманному плану. По мере развития сюжета напряжение нарастает, герои оказываются втянутыми в опасную игру, где каждый шаг может стать роковым, а правда открывается лишь фрагментами. Каждая серия раскрывает новые детали, заставляя зрителя пересматривать своё отношение к персонажам.

Зрители отметили, что вторая часть фильма получилась ещё более напряжённой, динамичной и захватывающей.

Напомним, что 26 декабря 2025 года в Park Cinema с большим интересом и ажиотажем прошла гала-премьера первой части многосерийного художественного фильма "Səkkiz". В тот вечер в четырёх больших залах фильм посмотрели более 500 гостей и зрителей вместе с создателями картины.

В настоящее время как первая, так и вторая части многосерийного художественного фильма "Səkkiz" демонстрируются в кинотеатрах Park Cinema.

