Яркий способ увеличить свои средства

Yelo Bank расширяет возможности для клиентов, желающих приумножить свои сбережения, предлагая удобные и выгодные депозитные продукты. Открыть вклад можно онлайн через официальный сайт банка, в мобильном приложении или в филиалах Yelo Bank — начиная с суммы от 50 AZN.



Депозиты в национальной валюте (AZN), размещённые сроком на 18 и 24 месяца, обеспечивают доходность до 10,5% годовых по истечении срока. Процентный доход по данным вкладам освобождён от налогообложения.



Клиенты могут выбрать удобный формат получения процентов — ежемесячно либо по завершении срока вклада. При выборе ежемесячных выплат клиенту предоставляется карта Yelo Light, которая включает кэшбэк, бесплатные переводы и ряд дополнительных преимуществ. По истечении срока вклад автоматически продлевается.



Важно отметить, что все депозиты, размещённые в Yelo Bank, застрахованы государством на сумму до 100 000 AZNв соответствии с требованиями Фонда страхования вкладов. Таким образом, клиенты получают не только стабильный доход, но и высокий уровень финансовой защиты.



Для получения дополнительной информации: https://ylb.az/depozit.



Хотите получить дополнительную информацию о банковских услугах? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!