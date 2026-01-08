В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана прошла встреча с послом Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в стране Роненом Краусом.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, обсуждавшимся в рамках 4-го заседания Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль, состоявшемся 20 ноября прошлого года. Была предоставлена ​​информация о деятельности Азербайджанского центра кибербезопасности, созданного совместно с израильским институтом «Technion», а также о Центре передового опыта «Vistar», созданном в нашей стране в декабре прошлого года при сотрудничестве Агентства по инновациям и цифровому развитию, Азербайджанского космического агентства и Израильской корпорации аэрокосмической промышленности (IAI).

На встрече обсуждались приоритетные направления партнерства между Азербайджаном и Израилем, включая городскую мобильность, цифровизацию транспорта, искусственный интеллект, инновационное предпринимательство и механизмы поддержки стартапов, кибербезопасность, а также перспективы деятельности по развитию человеческого капитала с использованием цифровых знаний и навыков.

