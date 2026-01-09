Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов.

Как сообщает Trend, сегодня со станции Баладжары в Армению отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

Вагоны, загруженные нефтепродуктами, будут доставлены из Азербайджана транзитом через Грузию, а оттуда - в Армению.

Отметим, что 18 декабря Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Так, 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95, загруженные в 22 вагона-цистерны, были отправлены грузовым поездом "Азербайджанских железных дорог" с Бакинской грузовой станции в направлении станции Беюк-Кесик.

