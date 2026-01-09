Единые информационные системы повысят эффективность и прозрачность финансового управления - Сахиль Бабаев

БАКУ/Trend/ - Единые информационные системы повысят эффективность и прозрачность финансового управления.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, об этом на заседании Рабочей группы по цифровому управлению и электронным информационным системам, состоявшемся в министерстве, заявил министр Сахиль Бабаев.

Он подчеркнул, что формирование и развитие информационных систем на основе единого подхода, усиление взаимной интеграции и внедрение централизованных механизмов управления обеспечат повышение эффективности, прозрачности и оперативности финансового управления.

Министр отметил, что Указом Президента Ильхама Алиева от 25 августа 2025 года начаты масштабные реформы в области цифровизации и применения современных механизмов управления в сфере управления государственными финансами. В рамках реализации Указа создается информационная система «Цифровые государственные финансы», которая представляет собой не отдельные платформы, а полностью интегрированную единую экосистему.

В соответствии с повесткой дня совещания, Центр цифровых финансов обсудил текущее состояние цифрового управления и электронных информационных систем Министерства, а также приоритеты их развития и интеграции в единую структуру. В ходе совещания проведены интерактивные презентации по основным цифровым системам.

В презентациях была представлена ​​подробная информация об информационной системе «Цифровые государственные финансы», электронном заключении контрактов, электронном учете, системе управления бюджетной информацией (СБМИ), системе электронных форм строгой отчетности, портале электронного бюджета, а также Единой системе данных и отчетности.

Отмечено, что в рамках информационной системы «Цифровые государственные финансы» обеспечивается централизованное управление и интеграция финансовых систем в рамках единой системы. Заключение, исполнение и контроль договоров на государственные закупки будут осуществляться в полностью электронной среде в системе электронного заключения контрактов. Информационная система электронного учета позволит централизованно получать начальные остатки, вести автоматический учет имущества и применять единый подход к бухгалтерскому учету.

В рамках Электронной системы бланков строгой отчетности за счет полной электронизации 44 видов бланков строгой отчетности будет сокращен бумажный документооборот и усилены механизмы контроля. Портал e-бюджета выполняет функцию электронного бюджетного путеводителя. Единая система данных и отчетности, в свою очередь, будет служить формированию централизованной информационной среды на основе подхода «Data Lakehouse», поддержке аналитики и принятию решений.

На заседании также была представлена информация о задачах, стоящих на текущий год, обсуждены ключевые цифровые проекты и план деятельности, развитие, расширение и интеграция систем, а также меры, предусмотренные по техническим, институциональным и нормативным направлениям.

Министр Сахиль Бабаев, подчеркнув важность скоординированных действий и последовательных реформ в реализации поставленных задач, отметил, что дальнейшее совершенствование цифрового финансового управления является одним из основных приоритетов Министерства, и дал соответствующие поручения.

