На бакинском заводе завершаются работы по строительству третьего судна-парома типа RoPax

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству третьего судна-парома типа RoPax, проводимые на Бакинском судостроительном заводе в соответствии с заказом ASCO, компании, входящей в AZCON Holding, продолжаются в соответствии с утверждённым графиком и находятся на завершающей стадии.

Как сообщили Trend в ASCO, в рамках проекта завершены работы по сборке блоков основного корпуса судна. В настоящее время ведётся монтаж трубопроводов, прокладка электрических кабелей, а также выполняются работы по установке систем вентиляции, монтажу механического оборудования, изоляции жилых помещений.

По сравнению с ранее построенными аналогичными судами типа RoPax в проекте предусмотрен ряд новшеств. В их числе установка одного сервисного крана грузоподъёмностью три тонны, размещение дополнительных резервуаров для системы сжатого воздуха, создание системы электропитания для рефрижераторных контейнеров. Кроме того, проект предусматривает оснащение судна системой обнаружения опасных газов в нижнем грузовом отсеке, дополнительной пожарной установкой в рамках пенной системы пожаротушения и т.д. Наряду с этим, был оптимизирован ряд технических решений.

Как и ранее введённые в эксплуатацию однотипные суда-паромы «Азербайджан» и «Зарифа Алиева», новое судно будет иметь максимальную скорость 14 узлов, длину - 154,5 метра, ширину - 17,7 метра и высоту борта - 7,5 метра. По грузовместимости судно сможет одновременно перевозить до 100 пассажиров и принимать либо 56 вагонов-цистерн, либо 50 грузовых автомобилей/фур.

Новое судно имеет особое значение с точки зрения модернизации флота ASCO и увеличения транзитного потенциала страны. Как и другие суда, данный паром типа RoPax планируется использовать для перевозки грузов и пассажиров через Каспийское море, в том числе в рамках транспортных операций по Среднему коридору.

