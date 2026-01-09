Назван объем грузоперевозок автомобильным транспортом через Иран

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) объем грузоперевозок и транзита через Иран по автомобильным дорогам составил 12,4 миллиона тонн.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор управления международного транспорта и транзита Иранской организации дорог и транспорта Джавад Хедаяти.

По его словам, за указанный период данный объем грузов был перевезен 561 тысячей грузовиков.

Хедаяти отметил, что за 9 месяцев было экспортировано 10 миллионов тонн иранской продукции грузовым транспортом, а в страну импортировано 1,91 миллиона тонн продукции.

Представитель организации добавил, что Иран предпринимает шаги по укреплению дорожной инфраструктуры и развитию экспорта и транзита продукции, главным образом с целью увеличения товарооборота со странами, граничащими с Ираном.

Хедаяти также отметил, что в настоящее время в 12 провинциях страны действуют 26 пограничных терминалов, которые играют эффективную роль в грузоперевозках между Ираном и соседними странами.

Добавим, что в Иране в секторе грузоперевозок работают 568 тысяч водителей. Для перевозки грузов используется около 485 тысяч грузовиков. В стране действуют 5,9 тысячи компаний, работающих в секторе грузоперевозок.

