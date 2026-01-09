ЦБА проводит очередной опрос о финансовом поведении и намерениях домохозяйств

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана проводит опрос «Финансовое поведение и намерения домохозяйств» для сбора данных о потребительском и сберегательном поведении домохозяйств, их долговой нагрузке и обслуживании долга за IV квартал 2025 года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на регулирующий орган.

В рамках опроса собираются данные о потребительском и сберегательном поведении домохозяйств, долговой нагрузке и возможностях её обслуживания, ожиданиях инфляции и факторах, влияющих на них. Эти данные имеют важное значение для анализа и прогнозирования ряда макроэкономических и финансовых показателей, а также для принятия решений в области политики денежной и финансовой стабильности.

С 2025 года опрос проводится в цифровом формате на официальном сайте Центрального банка с целью охвата широкой аудитории респондентов. Планируется, что опрос будет проводиться ежеквартально - четыре раза в год.

Центральный банк приглашает все группы населения активно участвовать в опросе.

Принять участие в опросе можно перейдя по ссылке:

https://e-cbar.az/Survey/Info/203

Видеоинструкция по участию в опросе:

Информационное видео с объяснением участия в опросе доступно по ссылке:

https://youtu.be/LNTs1i08Zw4

