ООН назвала прогнозы роста реального ВВП Азербайджана на 2026-2027 гг.

БАКУ/Trend/ - Рост реального ВВП Азербайджана, как ожидается, составит 2,7% в 2026 году, а в 2027 году снизится до 2,6%, сообщает Trend со ссылкой на доклад ООН о перспективах мировой экономики.

В отчёте говорится, что рост реального ВВП страны в 2025 году составил 1,6% по сравнению с 4,1% в 2024 году.

«В Азербайджане в 2025 году стагнация добычи нефти сдерживала экономическую активность, в то время как нефтевая отрасль демонстрировала более сильные показатели. Ожидается, что рост ускорится в 2026 году благодаря увеличению добычи и экспорта природного газа, а также дальнейшему развитию ненефтяного сектора», — говорится в докладе ООН.

Для сравнения, в 2003–2017 годах этот показатель составлял 8,9%, в 2018 году — 1,5%, в 2019 году — 2,5%, в 2020 году — -4,2%, в 2021 году — 5,6%, в 2022 году — 4,7%, а в 2023 году — 1,1%.

Отметим, что согласно информации Государственного комитета по статистике Азербайджана, в период с января по ноябрь 2025 года в стране было произведено 116,3 миллиарда манатов валового внутреннего продукта (ВВП), что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,8%, а в ненефтегазовом секторе - выросла на 3,2%.

34% ВВП пришлось на промышленность, 10,6% — на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,2% — на транспорт и складирование, 6,5% — на строительство, 6,4% — на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,8% — на размещение туристов и общественное питание, 1,9% — на информационно-коммуникационный сектор, 21,1% — на прочие сферы, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,5% ВВП.

ВВП на душу населения составил 11356,4 маната.