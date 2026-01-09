В одном из районов Баку будут построены новые автомобильный и пешеходный тоннели (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения реализации «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы» Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана начата реализация очередного важного проекта, направленного на дальнейшую модернизацию транспортной системы столицы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Отмечается, что проект предусматривает строительство автомобильного и пешеходного тоннелей, соединяющих жилой комплекс «Чинарлы» с улицей Абая Кунанбаева. Тоннели спроектированы с прохождением под служебной территорией ЗАО «Бакинский метрополитен».

Длина нового автомобильного тоннеля составит 175,3 метра, ширина проезжей части — 8,5 метра, а внутренняя высота — 7 метров. Автомобильный тоннель будет построен с 2 полосами движения. Также планируется строительство пешеходных тротуаров в каждом направлении.

Длина тоннеля, предназначенного для пешеходного движения, составит 201,9 метра. Тоннель будет построен с шириной 6 метров и внутренней высотой 2,7 метра.

Строительство новых тоннелей позволит улучшить транспортное сообщение на территории, повысить безопасность дорожного движения и устранить существующие пробки. Помимо обеспечения бесперебойного и комфортного движения транспортных средств, пешеходный тоннель позволит жителям безопасно переходить на противоположную сторону дороги.

В ходе реализации проекта планируется применение технических решений в соответствии с современными стандартами дорожного и транспортного строительства, а также с минимизацией воздействия на окружающую среду.

В результате ввода тоннелей в эксплуатацию будет обеспечена оптимизация транспортного потока на улице Абая Кунанбаева и прилегающих территориях, улучшение функциональности городской инфраструктуры и более эффективная организация общей транспортной сети столицы.