В Баку пройдет конкурс искусств "Ümid 2026"

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 10 и 11 января пройдёт конкурс искусств "Ümid 2026", организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Trend Life.

В рамках конкурса участники продемонстрируют свои выступления в различных сферах искусства. В программу входят эстрадный и классический вокал, народные и классические музыкальные инструменты, современные и классические танцы, изобразительное искусство, художественное чтение, фольклор и другие направления. Все выступления будут оцениваться профессиональным жюри.

"Этот конкурс направлен на пробуждение интереса детей и молодежи к различным видам искусства, развитие их творческих способностей, выявление и поддержку новых талантов. Мы рады оказывать поддержку детям и молодежи на этом пути", - отметил президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Участники, особо отличившиеся в конкурсе, будут награждены Гран-при и дипломами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

