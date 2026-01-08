Определились первые чемпионы Азербайджана по борьбе 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе продолжается.

Как сообщает Trend, во второй соревновательный день были определены призёры по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

55 кг

1. Эльмир Алиев («Нефтчи»)

2. Рашад Мамедов («Нефтчи», Шамкир)

3. Фарид Садыхлы («Нефтчи»), Ибрагим Нуруллаев («Нефтчи»)

63 кг

1. Зия Бабашов («Нефтчи»)

2. Сакит Гулиев («Нефтчи»)

3. Парвиз Дадашов (МОИК), Саид Халилов («Нефтчи»)

72 кг

1. Фераим Мустафаев («Нефтчи»)

2. Халид Гасанов («Нефтчи»)

3. Расул Мамедзаде (МОИК), Сеймур Гасымов («Нефтчи»)

82 кг

1. Тунджай Везирзаде («Нефтчи»)

2. Эльмин Алиев (МОИК, Лянкяран)

3. Кенан Абдуллазаде (МОИК), Ниджат Йейлагалиев (Абшерон)

97 кг

1. Мурад Ахмедиев («Нефтчи»)

2. Мухаммед Ахмедиев («Нефтчи»)

3. Ариф Нифтуллаев («Нефтчи»), Али Гулиев («Нефтчи»)

Соревнования, по итогам которых станут известны чемпионы страны по греко-римской и вольной борьбе, завершатся 11 января. Борцы, занявшие места в первой тройке, войдут в состав национальных сборных.