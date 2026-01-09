AZAL отменил запланированный на сегодня рейс Баку-Тегеран-Баку

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отменила запланированный на сегодня рейс Баку-Тегеран-Баку.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе AZAL.

Было отмечено, что дополнительная информация о возобновлении полетов по данному маршруту будет объявлена ​​позже, о чем пассажиры будут немедленно проинформированы.

AZAL приносит извинения за причиненные неудобства и благодарит пассажиров за понимание и терпение.

Следует отметить, что безопасность полетов и пассажиров является главным приоритетом AZAL.

Пассажиры могут обратиться в колл-центр для получения последних новостей: [email protected].

