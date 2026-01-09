Поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению - начало необходимого процесса установления логистических связей - Инглаб Ахмедов

БАКУ/Trend/ - Из Азербайджана в Армению ожидается отправка новой партии нефтепродуктов - 1000 тонн бензина марки АИ-92, 1000 тонн дизельного топлива и 1800 тонн бензина марки АИ-95. Это уже второй груз после первой поставки 18 декабря 2025 года, когда было отправлено 1220 тонн бензина марки АИ-95.

Как сказал в пятницу Trend известный азербайджанский эксперт-экономист Инглаб Ахмедов, главное в таких поставках - их регулярность и долгосрочные перспективы: "Хорошо, что это происходит в довольно коротком отрезке времени".

По его словам, если не возникнут серьезные непредвиденные обстоятельства, объемы поставок будут увеличиваться, и со временем в регионе установится стабильно развивающийся торговый баланс.

И.Ахмедов заявил, что это позволит уже думать о долгосрочных перспективах реконструкции логистики и развитии партнерства с Арменией, прежде всего по поставкам нефтепродуктов.

"Разумеется, изменения не происходят мгновенно. Существует топливно-энергетический баланс которого необходимо придерживаться, чтобы не нарушить стабильность как внутреннего топливного обеспечения Азербайджана, так и потребностей Армении. Армянский рынок небольшой, и, тем не менее, говорить о том, что можно быстро перестроить топливную энергетическую “карту”, пока рано. Сейчас речь идет о символичных начальных шагах. Все это потребует времени, и пока неизвестно, как будут развиваться события в регионе, учитывая “тектоническую” нестабильность как на юге, так и на севере, и в целом в Евразии", - заявил он.

"Торговля - это не только поставка товаров, но и более широкая картина взаимозависимости и взаимодействия стран, даже если их позиции пока не совсем дружественные. Азербайджан ассоциируется в регионе с главным поставщиком нефтепродуктов. Сейчас мы начинаем с символичной поставки топливно-энергетических продуктов, что потребует восстановления логистической линии в Армению, которая не работала с момента распада СССР. На фоне нестабильности других поставщиков, включая Россию, время для таких поставок крайне удачное. Это закладывает перспективу дальнейшего расширения поставок и укрепления экономических связей между странами",- сказал он.

Эксперт подчеркнул, что первые шаги по поставкам нефтепродуктов будут постепенно расширяться и дополняться другими продуктами, о чем уже говорят лидеры Армении.

Он добавил, что это начало сложного, но необходимого процесса установления взаимоотношений между народами и странами.

По словам И.Ахмедова, все развивается именно так, как должно было развиваться, и перспективы для топливно-энергетического сотрудничества в регионе многообещающие.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению первую партию нефти местного производства.