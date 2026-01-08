В Азербайджане обновлены правила выдачи разрешений на эксплуатацию строительных объектов

БАКУ/Trend/ - Внесены изменения в "Правила содержания сведений, включенных в Государственный реестр строительства, порядок их представления и ведения реестра".

Как сообщает Trend, соответствующее постановление по этому поводу подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, с момента выдачи разрешений на эксплуатацию объектов строительства, а также после уведомления заказчика о завершении строительства объектов, на которые применяется процедура уведомления, информация будет немедленно передаваться в Государственный реестр строительных объектов и размещаться на сайте Государственного комитета по градостроительству и архитектуре в течение 3 рабочих дней.

Ранее орган (учреждение), выдавший разрешение на эксплуатацию или принявший уведомление о строительстве, предоставлял соответствующие документы и информацию в Государственный реестр строительства в течение 5 рабочих дней, а размещение на сайте Государственного комитета осуществлялось в течение 3 рабочих дней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!