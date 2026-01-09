Гражданин Таджикистана, арестованный в Азербайджане, экстрадирован на родину

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество Азербайджана с правоохранительными органами Республики Таджикистан в области борьбы с преступностью успешно продолжается.

Trend сообщает об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Отмечено, что Генеральная прокуратура Республики Азербайджана удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан об экстрадиции гражданина Республики Таджикистан Мухаммаднидо Назармухаммадзоды, родившегося 13 января 1992 года, признанного виновным в мошенничестве и объявленного в международный розыск.

Мухаммаднидо Назармухаммадзода опознан и арестован в нашей стране в 2025 году.

Принято решение об экстрадиции обвиняемого в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года, и он экстрадирован в компетентные органы Республики Таджикистан в сопровождении специального конвоя Службы исполнения наказаний Министерства юстиции.

