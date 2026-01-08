Искусство граффити на улицах Баку - живой организм, способный чувствовать, говорить и меняться (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку - город, где история высечена в камне, а современность устремляется ввысь стеклом и металлом. Но между этими слоями есть ещё один – живой и пульсирующий. Это уличное искусство. Граффити в Баку давно перестало быть просто визуальным жестом – это скорее форма диалога и способ визуального самовыражения, который является частью городской культуры. И эти работы не кричат, а разговаривают: с прохожими, с архитектурой, с самим временем. Представляем читателям Trend Life фоторепортаж, подготовленный Арифом Гулузаде.

Граффити является своеобразным визуальным дневником мегаполиса, в котором отражается его внутренний ритм. Это искусство в Баку существует вне пафоса. Оно не навязывает себя, но, однажды замеченное, остаётся в памяти. Здесь нет агрессивных форм - чаще это размышление, образ, настроение, иногда ироничное, иногда лиричное. Как и в большинстве мировых столиц, уличное искусство Баку прошло путь от тегов и спонтанных надписей к интересным художественным композициям. В этих работах можно прочитать многое - от поиска городской идентичности, размышлений и традиций до диалога поколений, раскрывая эмоции мегаполиса.

Особенность бакинского street art - его связь с культурным кодом Азербайджана. Причем не стилизация или ностальгия, а переосмысление традиции языком сегодняшнего дня. Так уличное искусство становится мостом между прошлым и будущим…

Большинство уличных художников по-прежнему остаются анонимными. Для них важнее не узнаваемость, а свобода жеста и честность высказывания. Тем более, когда организуются фестивали, городские инициативы выделяют специальные арт-пространства, где художники могут воплощать свои идеи.

Конечно, отношение к граффити остаётся неоднозначным. Для одних - это искусство и дыхание свободы, для других - нарушение привычного порядка. Но именно в этом напряжении и рождается уличное искусство: оно существует на границе дозволенного, между хаосом и формой. И граффити в Баку - это процесс без финала. Одни работы исчезают, другие появляются, третьи меняются. Город словно постоянно переписывает собственный портрет - слой за слоем, цвет за цветом…

И, возможно, именно в этих рисунках на стенах Баку проявляется особенно глубоко: не только как столица с богатой историей, но и как живой организм, способный чувствовать, говорить и меняться.

