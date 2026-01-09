"РЖД Логистика" о планах по расширению логистических связей с Ираном в рамках МТК Север-Юг (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/- В рамках международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг "РЖД Логистика" планирует подключить к маршруту с Ираном новые регионы России.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе компании.

В "РЖД Логистика" отметили, что в ноябре 2025 года был впервые отправлен контейнерный поезд до сухого порта Априн в Иране в рамках МТК Север-Юг.

"Данная перевозка является очередным этапом расширения маршрута и стала возможной благодаря запуску логистического комплекса Априн весной 2025 года. Отправки уже вышли на регулярную основу, что подтверждает востребованность альтернативного маршрута. В перспективе это направление может стать базовым для осуществления перевозок Россия – страны БРИКС и обратно", - сообщили в компании.

В "РЖД Логистика" подчеркнули, что целью расширения маршрута является создание новых возможностей для клиентов, бизнеса и экономики не только России, но и всей Евразии.

"В планах – подключение к маршруту различных регионов России, дальнейшее ускорение доставки и развитие транспортной инфраструктуры. Пока экспортные отправки из России осуществляются преимущественно с полигона Северной железной дороги. Логистическое сотрудничество с Ираном будет расширяться, учитывая возрастающую роль этой страны в наращивании грузопотока в сообщении Россия-Иран-Индия-Восточная Африка", - добавили в пресс-службе компании.

В то же время "РЖД Логистика" отмечает, что растет не только объем транзитных перевозок через Иран. Российским экспортерам интересен и сам иранский рынок – производители теперь могут доставлять свою продукцию железнодорожным транспортом в различные города Ирана.

"Новый сухой порт Априн, расположенный на пересечении иранских железнодорожных коридоров Восток - Запад и Север - Юг, станет в этом отношении важным логистическим узлом", – заключили в компании.

Напомним, что международное транспортное соглашение о создании МТК Север-Юг было подписано 12 сентября 2000 года. Мультимодальный коридор соединяет Северную Европу с государствами Персидского залива и Индийского океана, проходя через Россию, Кавказ и Центральную Азию. МТК Север-Юг включает три основные ветви: западную, которая идет вдоль западного побережья Каспийского моря, восточную - вдоль восточного побережья, и транскаспийскую, которая пересекает Каспийское море. Регулярные контейнерные отправки из России через Иран по восточному маршруту МТК Север-Юг осуществляются с 2022 года.