Обнародован объем поступлений от обязательных взносов на медстрахование в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2025 году поступления от обязательных взносов на медицинское страхование в Азербайджане превысили 1,1 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, данный показатель вырос по сравнению с 2024 годом на 10,5%.

Поступления от небюджетных организаций увеличились на 10% и составили более 793,4 миллиона манатов.

В целом в 2025 году в государственный бюджет через Государственную налоговую службу при министерстве экономики поступило более 16 миллиардов 353,5 миллиона манатов налогов, что на 853,5 миллиона манатов больше прогноза. По сравнению с 2024 годом налоговые поступления увеличились на 545,5 миллиона манатов, или на 3,5%.