Новая "зеленая" мощь Азербайджана: вклад в внутренний рынок и региональные перспективы

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы–Абшерон» установленной мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power из Королевства Саудовская Аравия. Запуск объекта стал не только очередным этапом в развитии национальной энергетической системы, но и важным индикатором трансформации Азербайджана в одного из ключевых центров «зеленой» энергетики региона.

Для строительства станции в Абшеронском районе было выделено 14,2 гектара, в Хызынском — 22,6 гектара земли. В общей сложности около 37 гектаров были определены как территория возобновляемых источников энергии. В рамках проекта установлены 37 ветряных турбин мощностью по 6,5 МВт каждая — 12 в Абшероне и 25 в Хызы. Помимо этого, смонтированы измерительно-наблюдательные станции и современные системы защиты птиц, что подчеркивает соответствие проекта международным экологическим стандартам.

Общий объем иностранных инвестиций в проект составил около 340 млн долларов США. Ожидается, что ежегодная выработка электроэнергии достигнет порядка 1 млрд киловатт-часов, что позволит экономить до 220 млн кубометров природного газа в год и предотвратить выброс в атмосферу более 400 тыс. тонн углекислого газа. Генеральным подрядчиком проекта выступила компания Power China Huadong Engineering Co., Ltd., дочерняя структура китайской Power China Group.

Ввод в эксплуатацию ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» имеет системное значение для энергетического сектора страны. Во-первых, проект способствует диверсификации генерации и снижению зависимости внутреннего энергобаланса от ископаемого топлива. Освобождаемые за счет ветровой генерации объемы природного газа могут быть направлены на экспорт, прежде всего на европейские рынки, что усиливает роль Азербайджана как надежного поставщика энергии в условиях растущего спроса и повышенного внимания к энергетической безопасности Европы.

Во-вторых, станция усиливает устойчивость национальной энергосистемы, создавая баланс между традиционной и возобновляемой генерацией. Это особенно важно с учетом стратегического курса страны на параллельное развитие обоих направлений, о чем неоднократно заявлялось на высшем государственном уровне.

Исполнительное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана и ACWA Power было подписано 9 января 2020 года, а уже 30 декабря того же года стороны заключили Инвестиционное соглашение, Договор купли-продажи электроэнергии и Договор о подключении станции к передающей сети с участием ОАО «Азерэнержи». В январе 2022 года состоялась церемония закладки фундамента станции, а сегодняшний запуск стал логичным итогом последовательной и предсказуемой инвестиционной политики.

ACWA Power — это не рядовой игрок на рынке возобновляемой энергетики. Компания является одним из ведущих частных девелоперов, инвесторов и операторов энергетических и водных проектов в мире. По состоянию на февраль 2025 года портфель ACWA Power включает 101 проект в сфере электроэнергетики и опреснения воды на стадии эксплуатации, строительства и продвинутой разработки, с совокупной стоимостью около 107,5 миллиарда долларов США.

Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия ветряной электростанции, это первая работающая на возобновляемых источниках энергии электростанция, построенная компанией ACWA Power в Азербайджане, но не последняя.

«У компании более масштабные планы, и Азербайджанское государство полностью поддерживает их», - сказал глава государства.

Проекты ACWA Power в Азербайджане выходят далеко за рамки одной ветроэлектростанции. В мае 2024 года компания и Министерство энергетики Азербайджана подписали соглашение о реализации проекта аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 200 МВт. Данный проект имеет ключевое значение для интеграции возобновляемых источников в энергосистему, поскольку позволяет управлять колебаниями генерации, поддерживать устойчивые связи с соседними энергосистемами и минимизировать потери электроэнергии.

Кроме того, в сентябре 2025 года между Азербайджаном и ACWA Power было подписано соглашение о партнерстве по строительству завода по опреснению воды на Каспийском море. Проект охватывает этапы проектирования, строительства, финансирования, эксплуатации и технического обслуживания и будет реализован в формате государственно-частного партнёрства сроком на 25 лет. Он направлен на эффективное управление водными ресурсами и повышение уровня водообеспечения населения.

Дополнительно Азербайджанский научно-исследовательский институт мелиорации и ACWA Power подписали меморандум о взаимопонимании по обмену знаниями и опытом в сфере водных и земельных ресурсов, что подчеркивает долгосрочный и комплексный характер сотрудничества.

Что касается потенциала страны в сфере ВИЭ, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, за последние 20 лет созданные в Азербайджане генерирующие мощности по сравнению со всем предыдущим периодом увеличились примерно в три раза.

«Сегодня наши генерирующие мощности составляют примерно 10 тысяч мегаватт. Это, если можно так выразиться, исторический рекорд. Однако, учитывая, что в предстоящие годы будет создано много новых генерирующих мощностей по выработке возобновляемой энергии, эта цифра, безусловно, увеличится, что позволит нам на должном уровне удовлетворять растущий внутренний спрос, а также экспортировать электроэнергию в еще больших объемах», - сказал глава государства.

Технический потенциал возобновляемых источников энергии в стране оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами «зеленой энергии», где совокупный потенциал ВИЭ достигает 20 ГВт.

Прогнозируется, что доля ВИЭ в производстве электроэнергии достигнет 25% к 2027 году и 30% к 2030 году. В рамках первого этапа (до конца 2027 года) планируется ввод около 2 ГВт мощностей, а в последующие годы — более 6 ГВт. Если на первом этапе приоритет будет отдан внутреннему потреблению, то далее — экспорту электроэнергии и энергоснабжению дата-центров.

Развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане тесно связано с формированием международных «зеленых» энергетических коридоров, включая маршруты Каспийское море – Черное море – Европа, Центральная Азия – Азербайджан, Азербайджан – Турция – Европа и Азербайджан – Турция – Грузия – Болгария. Эти проекты усиливают роль страны как транзитного и экспортного хаба чистой энергии.

Ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции «Хызы–Абшерон» является наглядным подтверждением того, что Азербайджан переходит от точечных проектов к системному развитию возобновляемой энергетики. Страна не только укрепляет собственную энергетическую безопасность, но и формирует устойчивую основу для экспорта энергии и привлечения долгосрочных иностранных инвестиций.

Сочетание стратегического планирования, международного сотрудничества и масштабных инфраструктурных проектов позволяет Азербайджану уверенно закрепляться в статусе одного из ключевых игроков «зеленой» энергетики региона.