Гурбангулы Бердымухамедов предложил проводить спортивные соревнования между тюркскими странами

ГАБАЛА/Trend/ - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил проведение международных спортивных соревнований между тюркскими государствами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом он заявил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"В области спорта и физического воспитания мы предлагаем проводить международные соревнования между нашими странами, а также реализовывать программы, стимулирующие физическую активность молодежи", — отметил Гурбагулы Бердымухамедов.