Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

Гурбангулы Бердымухамедов предложил проводить спортивные соревнования между тюркскими странами

Туркменистан Материалы 7 октября 2025 15:52 (UTC +04:00)
Гурбангулы Бердымухамедов предложил проводить спортивные соревнования между тюркскими странами

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

ГАБАЛА/Trend/ - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил проведение международных спортивных соревнований между тюркскими государствами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом он заявил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"В области спорта и физического воспитания мы предлагаем проводить международные соревнования между нашими странами, а также реализовывать программы, стимулирующие физическую активность молодежи", — отметил Гурбагулы Бердымухамедов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости