Агентство интеллектуальной собственности о присвоенной армянами азербайджанской народной песне "Сары гялин"

БАКУ /Trend/ - На днях на одном из телеканалов Исламской Республики Иран певец и композитор Араз Торосян (Araz Dare) исполнил азербайджанскую народную песню "Сары гялин" на армянском и персидском языках. Ряд иранских интернет-сайтов представил исполненную песню "Сары гялин" как армянскую.

Об этом Trend сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отмечается, что А. Торосян также разместил песню "Сары гялин" на своем YouTube-канале как армянскую фольклорную песню "Sari Aghjik" - (https://youtu.be/32B9JfiAspQ?si=RMCahVTMoQjZGyx0).

В связи с этим Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана заявляет, что народная песня "Сары гялин" принадлежит азербайджанским тюркам. По заключению эксперта Агентства, композитора Джаваншира Гулиева, песня "Сары гялин" написана на мугамном ладе "Шур", который является одним из семи основных мугамных ладов азербайджанского мугамного искусства и наиболее широко используется в национальной музыкальной практике. Тысячи азербайджанских песен построены на этом мугамном ладе и на протяжении истории исполнялись на всех народных праздниках.

По жанру "Сары гялин" относится к "узун хава", которая является составной частью фольклора тюркоязычных народов. Жанровая форма отличается от других народных песен отсутствием припева. Функцию припева выполняет модуляция к разделу "Шур-Шахназ" мугама "Шур". "Шур-Шахназ" - один из основных разделов дястгяха "Шур", сформировавшегося исключительно в Азербайджане.

В книге "Армянские инородные сказки", автором которой является председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов и которая издана на ряде языков, проведен обширный анализ фактов, разоблачающих совершенные армянами литературные кражи, в том числе попытки арменизации народной песни "Сары гялин".

В книге отмечается, что "в 1925 году в Ереване при Институте науки и искусства был создан специальный отдел, задачей которого был сбор и изучение народной музыки и фольклора. Руководил этим отделом ученик основоположника многоголосной классической армянской музыки С.Комитас (Согомонян) - С. Меликян. Сам С.Комитас, которого во многих армянских исследованиях представляют как "гения армянской музыки", согласно "Энциклопедическому музыкальному словарю", изданному в 1959 году, помимо увлечения религиозной музыкой, записал более трех тысяч песен, из которых до наших дней сохранилось около 500.

Одной из записанных народных песен является прекрасная древняя азербайджанская песня "Сары гялин", представленная как армянская народная песня под названием "Yes keza tesa" ("Этнографический сборник", т. 1, № 56). Наряду с другими песнями она была опубликована С. Меликяном с комментариями в "Этнографическом сборнике" Комитаса. Как отмечается в "Истории музыки народов СССР" (т. 1, 1970), позднее эта компиляция была представлена в обработке композитора К. Захаряна (примерно в 30-е годы прошлого века). С повторением этой музыкальной кражи мы сталкиваемся и сейчас: и на различных зарубежных телеканалах, и в зарубежной прессе время от времени "просачивается", что это "армянская народная песня".

Так, недавно при составлении "Европейского музыкального сборника" армянам в очередной раз удалось представить эту музыкальную жемчужину как армянскую песню. Невероятно, но факт: ни составители и издатели, ни армяне, представлявшие эту песню, не были знакомы с этимологией понятия "Сары гялин". "Сары гялин" - это не просто светловолосая, лучезарная невеста, но и выражение со скрытым смыслом. В азербайджанском языке слово "гялин" происходит от глагола "гяльмяк" - "приходить", а "сары" означает "к нам", "в нашу сторону", то есть "невеста, идущая к нам, в нашу сторону".

Таким образом, в "Европейском музыкальном сборнике" армянизированная "Сары гялин" осталась как "Невеста желтого цвета". При этом уникальный припев "neylim-neylim" (в значении "что мне делать?") в этом издании был сохранен латиницей на азербайджанском языке. Значение этих слов, понятных каждому азербайджанцу, оказалось недоступным для армянских плагиаторов. Следует также отметить, что попытки основоположника армянской музыки Комитаса армянизировать название этой песни оказались тщетными. Армяне представляют и исполняют эту песню под ее оригинальным азербайджанским названием - "Сары гялин".

Отметим, что каждый факт присвоения армянами авторских произведений, фольклорных образцов и других нематериальных культурных ценностей, принадлежащих азербайджанскому народу, регулярно отслеживается и изучается Агентством интеллектуальной собственности. Агентство оказывает содействие в восстановлении нарушенных авторских прав авторов или их наследников. По каждому факту в Агентстве проводятся исследования, подготавливаются справки, основанные на исторических источниках и неопровержимых фактах, доказывающих принадлежность этих произведений азербайджанскому народу, и распространяются в средствах массовой информации.

