В Азербайджане инвалиды войны и семьи шехидов освобождаются от уплаты пошлин за регистрацию прав собственности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане инвалиды войны и семьи шехидов освобождаются от уплаты пошлины за регистрацию прав собственности.

Как сообщает Trend, это отражено в поправках к закону "О государственной пошлине", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

В статье 6 закона "О государственном реестре недвижимости" и статье 26 закона "О государственной пошлине" установлены ставки государственной пошлины, взимаемой за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией прав собственности и других имущественных прав на недвижимость.

К ним относятся:

- выдача выписки из реестра, технических документов (паспорт и обмерный план), связанных с государственной регистрацией прав на недвижимость;

- проведение межевых работ для регистрации прав на земельные участки;

- выдача из государственного реестра свидетельства об ограничении прав на недвижимость

- выдача свидетельства из государственного реестра об обременении; государственная регистрация ипотеки;

- а также другие юридические действия, связанные с недвижимостью.

Кроме того, поправка предусматривает освобождение от госпошлины за оказанные услуги и правовые действия социально чувствительных категорий населения - лиц, которым установлена инвалидность в связи с войной, событиями 20 Января, в связи с исполнением обязанностей воинской службы (в том числе в связи с исполнением обязанностей воинской службы на Чернобыльской АЭС), а также лиц, получивших статус семьи шехидов.

Глава государства подписал указ в связи с реализацией соответствующего закона.