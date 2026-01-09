БАКУ/Trend/ - В Азербайджане понятие "ребенок, лишенный родительской опеки" будет использоваться как единый термин.

Как сообщает Trend, это отражено в поправках к ряду законов, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, в законодательстве, касающемся детей, обеспечена терминологическая единообразность. Так, отныне в нормативных правовых актах будет использоваться единый термин "ребенок, лишенный родительской опеки".

Наряду с этим уточнено понятие детей, лишенных родительской опеки, приведен в соответствие круг лиц, относящихся к данной категории, а также их права в сферах социальной защиты, образования, медицинского обслуживания и государственного обеспечения — в соответствии с действующим законодательством.

Принятые изменения направлены на формирование единого подхода в правовом регулировании, устранение противоречий между нормативными актами и более эффективную защиту прав детей, лишенных родительской опеки.

Глава государства подписал Указ, связанный с исполнением соответствующего Закона.

