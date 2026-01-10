Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 2,87 доллара США или 4,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 68,51 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,79 доллара США или 4,37%, и составила 66,65 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 2,6 доллара США или 7,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 33,54 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,55 доллара США или 4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,48 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.